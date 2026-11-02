انطلاق الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي بمشاركة 15 عرضاً مسرحياً

الفجيرة في 2 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم في مدينة دبا الفجيرة فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام سنويا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة 15 عرضا مسرحيا، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتقام العروض على مسرح جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح، ومجمع زايد التعليمي بمدينة الفجيرة، في إطار جهود المهرجان الرامية إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتها الإبداعية، وتعزيز حضور المسرح في البيئة المدرسية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم التي تضم الكاتب والمخرج المسرحي عبدالله صالح، والكاتب والمخرج المسرحي مجدي حافظ، والكاتب والممثل حمد الظنحاني.

واستُهل حفل الافتتاح بعرض فيلم توثيقي استعرض مقتطفات من العروض المسرحية المشاركة، أعقبه تكريم أعضاء لجنة التحكيم تقديراً لمشاركتهم وجهودهم في تقييم الأعمال المسرحية.

وأكدت أسماء الظنحاني، مدير فرع الهيئة بدبا الفجيرة، في كلمة الهيئة خلال حفل الافتتاح، أن المسرح المدرسي يمثل الحاضنة الأولى لاكتشاف المواهب الطلابية وصقلها، مشيرة إلى حرص الهيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على تنمية الجوانب الإبداعية لدى الطلبة ورعاية مواهبهم، بما يسهم في بناء جيل يمتلك أدوات التعبير الفني والثقافي، ويعزز استدامة الحراك المسرحي في الإمارة.

وشهد اليوم الأول تقديم ستة عروض مسرحية، هي "ظل بلا وجه" لطلاب مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي (الحلقة الثالثة – بنين)، و"من تراث الأجداد إلى ذكاء المستقبل" لطالبات مدرسة لبنى بنت حباب للتعليم الأساسي (الحلقة الأولى)، و"مفتاح الكنز" لطلبة مجمع زايد التعليمي – منطقة البدية (الحلقة الأولى)، و"حين ينادينا الوطن" لطلاب مدرسة سيف بن حمد الشرقي (الحلقة الثالثة – بنين)، و"ما قبل القرار" لطالبات مدرسة المعرفة (الحلقة الثالثة – بنات)، فيما اختُتمت عروض اليوم الأول بمسرحية "حلم ليلة شتاء" لطلاب مدرسة أنس بن النضر (الحلقة الثالثة – بنين).

وتتواصل فعاليات المهرجان على مدى أيامه بتقديم العروض المسرحية المشاركة، وسط تنافس تربوي وفني يهدف إلى إبراز الطاقات الطلابية وتشجيع الإبداع المسرحي في مدارس الإمارة.