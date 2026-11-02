الجامعة العربية تدعو لتطوير التمريض والقبالة لتعزيز التغطية الصحية

القاهرة في 2 نوفمبر/ وام / أكدت جامعة الدول العربية أن الاستثمار في التمريض والقبالة يمثل استثمارا مباشرا في سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيدة بالدور الحيوي للكوادر التمريضية في حماية صحة المجتمعات ومواجهة الأزمات والطوارئ.

وقالت الجامعة في بيان اليوم بمناسبة اليوم العربي للتمريض والقبالة، الذي يوافق الثالث من نوفمبر سنويا، إن الاحتفال يأتي تقديرا لجهود العاملين في المهنتين، مؤكدة أهمية تطوير مهاراتهم وتعزيز برامج التدريب المهني المستمر والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وأشارت إلى اعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة للفترة 2022-2030، مؤكدة مواصلة التنسيق بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز مشاركة قيادات التمريض والقبالة في وضع السياسات الصحية.

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