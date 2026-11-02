يونس الخوري: وزارة المالية تضع "التحدي الحكومي السنوي" في مقدمة أولوياتها لتعزيز استدامة الموارد

أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، يشكل خطوة عملية ومحورية لنقل الأفكار الابتكارية إلى حلول واقعية تعزز كفاءة الأداء الحكومي وتحدث أثرا ملموسا في الخدمات المعززة بكفاءة الأداء الرقمي.

وقال سعادته إن الوزارة تضع هذه المبادرة الوطنية في مقدمة أولوياتها التشغيلية من خلال التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتطوير أدوات مالية رقمية متقدمة ترفع من مرونة وجاهزية المشاريع المالية وتضمن استقرار واستدامة الموارد المالية.

وأوضح أن شهر الابتكار يعد فرصة نموذجية لفرق العمل بالوزارة لاستعراض الحلول الاستباقية وتحويل التحديات الميدانية إلى فرص نمو مستدامة تعلي من تنافسية المنظومة المالية، وذلك عبر رفد الكوادر الوطنية بالخبرات والأدوات المتقدمة التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات الميدانية وتجسيد التوجيهات الحكومية في مبادرات مالية نوعية تدعم كفاءة الإنفاق.

ولفت إلى حرص الوزارة المستمر على رفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات والمشاركة في قياس الأثر المباشر لهذه التطبيقات المبتكرة، بما يضمن استمرارية كفاءة التخطيط والتنفيذ المالي ويرسخ الجاهزية لمستقبل العمل الحكومي.