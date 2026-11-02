رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أولويات تنموية وتلبي متطلبات المستقبل..مؤكدين حرصهما على مواصلة الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى آفاق أوسع من التعاون البناء.

وتطرق اللقاء إلى زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى ألمانيا مؤخراً وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية مثمرة في إطار مسار تطوير شراكات الجانبين لما فيه النماء والازدهار للجميع وضمن رؤية دولة الإمارت الطموحة في بناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة تسهم في دعم صناعات المستقبل واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك ونقل الخبرات.

كما تناول اللقاء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر في دفع العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه وضمان الأمن المائي المستدام والذي يتعلق بشكل رئيسي في تحقيق التنمية في العالم

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس حكومة بافاريا.