"لون ستار": الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض التكاليف في قطاع النفط والغاز

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / أكد مارك جينينغز، المدير العالمي للمبيعات والتسويق في مجموعة "لون ستار" العالمية، أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة إستراتيجية لتطوير سلاسل إمداد البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز وتحويلها إلى منظومات أكثر ذكاء وكفاءة، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تسهم في تحسين كفاءة عمليات المعالجة وتسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء، بما يتيح خفض التكاليف وتحقيق وفورات يمكن نقل أثرها المباشر إلى المستخدمين النهائيين في القطاع.

وقال جينينغز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات "أديبك 2026"، إن المجموعة توفر منتجات ومكونات تدخل بصورة رئيسية في سلاسل الإمداد، لاسيما قطع ومستلزمات الفئة "C"، موضحا أن المجموعة تعمل في دولة الإمارات منذ 24 عاما، وأن شركة "تريبل فاست ميدل إيست" التابعة لها إقليميا تحرص على المشاركة المنتظمة في "أديبك" لتعزيز حضور منتجاتها في أسواق المنطقة.

وأشار إلى أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" رسخ مكانته منصة عالمية رائدة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة لدعم توسعها وتطوير أعمالها، معتبرا أن الحدث تجاوز كونه معرضا إقليميا ليصبح منصة كبرى تحظى بمكانة بارزة بين المعارض المتخصصة، وتستقطب اهتماما واسعا في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط.