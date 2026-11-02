نادي خورفكان للمعاقين يطلق برنامجاً في تركيا لتطوير السلة على الكراسي المتحركة

خورفكان في 2 نوفمبر/ وام / أعلن نادي خورفكان للمعاقين تنفيذ برنامج تدريبي لفريق كرة السلة على الكراسي المتحركة في تركيا خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر الحالي، بهدف تطوير الخطط التكتيكية، والبرامج التأهيلية، والمهارات الفردية، وتعزيز الأداء الجماعي، استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وغادرت بعثة الفريق إلى تركيا، برئاسة خليل المنصوري المدير المالي بالنادي، وتضم 13 لاعباً، بعد اعتماد البرنامج التدريبي الذي يتيح للجهاز الفني تقييم مستويات اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن البرنامج يستهدف توفير إعداد متكامل للاعبين وفق أفضل المؤشرات التطويرية، مشيداً بدعم مجلس الشارقة الرياضي واهتمامه بتطوير رياضة أصحاب الهمم، وتهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بمستويات اللاعبين وتمكينهم من مواصلة تحقيق الإنجازات.

وأوضح الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المعسكر في تركيا يمثل محطة مهمة لتعزيز جاهزية اللاعبين، ويأتي في إطار حرص النادي على توفير أفضل برامج الإعداد، بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتطويرية.