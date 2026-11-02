جامعة أبوظبي تعرض أكثر من 13 مشروعاً ابتكارياً في "أديبك 2026"

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / تشارك جامعة أبوظبي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، للعام الثاني عشر على التوالي، شريكاً أكاديمياً في معرض "شباب أديبك"، مستعرضة أكثر من 13 مشروعاً طلابياً مبتكراً في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وقال بسام مرّه، المدير التنفيذي للتسويق وإدارة الالتحاق في جامعة أبوظبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات "أديبك" أن المشاركة تتيح للجامعة التواصل المباشر مع الزوار وطلبة المدارس، وتعريفهم بالتخصصات المستقبلية الأكثر طلباً في سوق العمل، إلى جانب إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة لعرض مشروعاتهم أمام الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع الطاقة.

وأوضح أن المشروعات المعروضة تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وتركز على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز خبرات الطلبة ومعارفهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وأشار إلى أن من بين المشروعات المعروضة مشروعاً لترشيد استهلاك الطاقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، طوّره طلبة الجامعة بالتعاون مع المشرفين والمختصين، بهدف توفير حلول سهلة الاستخدام تتيح قياس نتائج كفاءة استهلاك الطاقة ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية بصورة مباشرة.

وقال إن المشروعات تشمل أيضاً تطبيقات في مجال الروبوتات، من بينها مشروع نفذ بالشراكة مع مزرعة أبقار العين، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاج.

وأكد حرص الجامعة على دعم الطلبة في تطوير مشروعاتهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق والاستثمار، من خلال الاستفادة من منصة "اصنع في الإمارات"، بما يتيح لهم عرض ابتكاراتهم أمام المستثمرين والشركات، واستكشاف فرص تطويرها وتسويقها.

ولفت إلى أن أحد المشروعات الطلابية وصل إلى مراحله النهائية، ومن المقرر عرضه عبر منصة "اصنع في الإمارات" خلال شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمشاركة يتمثل في إتاحة الفرصة للطلبة للاحتكاك بالشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة، واكتساب الخبرات والمهارات العملية، إلى جانب معارفهم الأكاديمية، بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.