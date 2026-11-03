"أدنوك للغاز" توقّع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع "توتال إنرجيز" لمدة خمس سنوات

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، توقيع اتفاقية مع شركة "توتال إنرجيز" لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

وتستند هذه الاتفاقية إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين "أدنوك للغاز" و"توتال إنرجيز"، كما تؤكد الثقة المستمرة في موثوقية إمداداتها وسجلها الحافل بالالتزام بعمليات التسليم.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يشهد نمواً متواصلاً، وتمتلك ’أدنوك للغاز‘ قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو، وتؤكد هذه الاتفاقية قوة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتنافسية عروضها في مجال الإمداد، وقدرتها على إبرام شراكات طويلة الأمد تدعم النمو وتعزز المرونة التشغيلية وتحقق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تواصل فيه "أدنوك" تطوير منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال التي أطلقتها مؤخراً، والتي تجمع بين أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال لدى كل من "أدنوك للغاز" و"XRG" وقدرات "أدنوك التجارية" في مجال التداول ضمن منصة تجارية متكاملة تمثل المرحلة التالية لـ "أدنوك للغاز" وفي إطار مسيرة تطورها وترسيخ مكانتها كمورد عالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث تتيح لها الوصول إلى محفظة أوسع وأكثر تنوعاً من الغاز الطبيعي المسال، وتمكنها من تقديم حلول توريد أكثر مرونة وتركيزاً على تلبية احتياجات العملاء.

وتستهدف المنصة تسويق وتداول 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم بما يساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتجارة وتداول منتجات الطاقة.

من جانبه، قال ستيفان ميشيل، رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية في "توتال إنرجيز"، إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة ’أدنوك للغاز‘ يمثل تقدماً مهماً في الشراكة الممتدة لسنوات طويلة، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون بين الجانبين على المدى الطويل، وبفضل الموقع الاستراتيجي المثالي لشركة ‘أدنوك للغاز‘ بين أوروبا وآسيا، ستسهم هذه الإمدادات الجديدة في ترسيخ مكانة ’توتال إنرجيز‘ كأحد أبرز موردي محافظ الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

وتدعم هذه الاتفاقية طموحات توتال إنرجيز لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، في وقت تواصل فيه توسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

ومع الزيادة الكبيرة المتوقعة في سعتها الإنتاجية للغاز الطبيعي عقب بدء تشغيل مشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، تمتلك "أدنوك للغاز" قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي المسال وترسيخ مكانتها كمورد عالمي موثوق لهذا المورد الحيوي.