وزير الصحة: علم الإمارات عنوان لوطن عزيز تتوارث الأجيال حبه

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن "يوم العلم" يجدد العهد بصون منجزات الاتحاد، ويعكس وحدة الإرادة الوطنية في مواصلة بناء دولة تستمد قوتها من تلاحم القيادة والشعب، ومن إيمانها بأن الإنسان أساس التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن رفع علم الإمارات فوق البيوت والمؤسسات يبعث في النفوس شعوراً عميقاً بالفخر، ويستحضر أعواماً من الجهد والتضحيات التي أثمرت وطناً عزيزاً يسكن القلوب والوجدان.

وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة "يوم العلم"، أن هذا الاتحاد الشامخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، لتبقى الراية الوطنية رمزاً للعزة والكرامة، وعنواناً لوطن تتوارث الأجيال الانتماء إليه، ليواصل مسيرة النهضة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، نحو مستقبل يزدهر بالإنجازات، ويؤدي فيه القطاع الصحي واجب حماية الأرواح ورعاية صحة الإنسان.

وقال : حب الإمارات هو عهد تحمله الضمائر قبل الكلمات، وتجسده الأفعال حين نجعل رفعة الوطن غايتنا، والإخلاص في خدمته نهجنا، وأعظم ما نقدمه لهذه الأرض الطيبة هو أن نصون أمانة الآباء، ونغرس في قلوب الأبناء صدق الانتماء، ونعمل بإخلاص من أجل مستقبل يستحقه شعب الإمارات، وأدعو الله أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة، وأن يديم على أرض الاتحاد نعمة العزة والسلام والطمأنينة.