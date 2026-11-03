رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد: يوم العلم يجسد وحدة الوطن وتلاحم أبنائه

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد بمناسبة يوم العلم إن راية الوطن تحمل معانٍ راسخة تتجاوز رمزية العلم، فهي تجسد وحدة الوطن وتلاحم أبنائه، وتعكس مسيرة اتحادٍ أرسى دعائمه الآباء المؤسسون بحكمةٍ وعزيمةٍ ورؤيةٍ استشرفت المستقبل، لتصبح دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة والاستقرار.

وأضاف سعادته: يأتي "يوم العلم" ليجدد معاني الاعتزاز بالهوية الوطنية والوفاء لمسيرة الاتحاد، ويعزز ارتباط الأجيال براية الوطن وما تحمله من قيم الوحدة والانتماء والطموح كما تمثل هذه المناسبة فرصةً لاستحضار مسؤوليتنا المشتركة في صون مكتسبات الدولة، ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها للمستقبل.

وأوضح أن، المشاركة المجتمعية في الاحتفاء بهذه المناسبة روح التكاتف التي تميز المجتمع الإماراتي، وتعكس الفخر بالانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، وترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه الوطن ومسيرة نمائه ورصيد مكتسباته ونجدد العهد على مواصلة المسيرة بكل عزمٍ واقتدار، سائلين الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل رايتها الخفَّاقة.