"نقل عجمان" تنظم فعالية بحرية احتفاء بيوم العلم

عجمان في 3 نوفمبر/ وام / نظّمت هيئة النقل في عجمان، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان وفرجان عجمان وعجمان لينك، مبادرة وطنية احتفاء بيوم العلم الإماراتي، تضمّنت جولة بحرية عبر خدمة "عبرة عجمان" في خور عجمان، بمشاركة موظفي الهيئة وأفراد المجتمع وعائلاتهم.

وانطلقت الجولة من محطة الصفيا في منطقة مشيرف، وشهدت توزيع أعلام دولة الإمارات على المشاركين، في أجواء وطنية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد، وعكست روح الولاء والانتماء للوطن.

وأتاحت الجولة للمشاركين وعائلاتهم فرصة الاستمتاع بأجواء خور عجمان البحرية، والتعبير عن اعتزازهم بعلم دولة الإمارات ورمزيته الوطنية، وعززت قيم الهوية الوطنية والمشاركة المجتمعية في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وجاءت المبادرة في إطار حرص هيئة النقل بعجمان على تعزيز المشاركة المجتمعية، وإحياء المناسبات الوطنية، وترسيخ قيم الاتحاد والانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع.