هيئة الرعاية الأسرية تؤكد دور الأسرة في ترسيخ قيم يوم العلم

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكدت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية "في يوم العلم، نجدد مشاعر الفخر والاعتزاز براية وطننا، ونستحضر القيم الراسخة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والتي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها الاتحاد والتلاحم والتكافل والانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وقالت سعادتها إن القيم التي يجسدها علم الإمارات تبدأ من الأسرة، باعتبارها النواة الأولى لمجتمع متماسك ومترابط، فمن خلالها نغرس في نفوس أبنائنا معاني الانتماء والمسؤولية والتراحم، ونرسخ ثقافة التكافل والتلاحم التي تميز مجتمعنا الإماراتي.

وأضافت" في هيئة الرعاية الأسرية، نستلهم من هذه القيم مسؤوليتنا في دعم استقرار الأسر وتعزيز تماسكها، وتوفير الدعم والوقاية والرعاية إيماناً بأن الأسرة المتماسكة أساس المجتمع القوي، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولتنا في ظل قيادتنا الرشيدة.