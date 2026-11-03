"أديبك 2026".. الرئيس التنفيذي لـ"إيني": أبوظبي في قلب منظومة الطاقة العالمية ومكان للابتكار والتنفيذ

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، أهمية دور أبوظبي ودول الخليج في منظومة الطاقة العالمية، وقال إن أبوظبي تقع في قلب الجهود المرتبطة بتلبية احتياجات الطاقة ووصفها بأنها مكان للابتكار والعمل، مشيراً إلى أنها لا تكتفي بالحديث، بل تعمل على تنفيذ المبادرات، وأن هذا النهج يمنح قادة القطاع الدافع لبناء حلول إيجابية.

وقال ديسكالزي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات "أديبك 2026"، إن الحدث من أهم التجمعات العالمية لقطاع الطاقة، لما يجمعه من مسؤولين حكوميين وشركات، وما يتيحه من تبادل للآراء والخبرات.

وأضاف أن أهميته تتزايد في ظل تقلب الأوضاع والنزاعات وشح الموارد، وما تفرضه من حاجة إلى الابتكار والحوار.

وأوضح أن علاقة "إيني" بالإمارات و"أدنوك" تتجاوز الأعمال التجارية، وتستند إلى الصداقة والتفاهم المتبادل، مشيراً إلى أن أنشطة "إيني" في الإمارات تشمل قطاع الغاز و أنشطة لتطوير النفط.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضاً أنشطة مستقبلية في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة مع "خزنة" و"جي 42"، ومشروعات يجري تطويرها في إيطاليا.

وقال: إنها ليست مجرد أعمال، بل جزء من المستقبل الذي نبنيه معاً.

وعن المشروعات والاتفاقيات، قال ديسكالزي إن "إيني" تعمل على مبادرات عدة، وإنها وقّعت اتفاقيات من قبل وتتوقع توقيع اتفاقيات أخرى مستقبلاً.

وأشار إلى تطلع الشركة لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي لأحد أكبر مشروعات الطاقة في العالم في الأرجنتين، كما تعمل على استكمال القرار الاستثماري النهائي لمشروع مركز بيانات في إيطاليا.

وأضاف أن "إيني" تعمل مع "أدنوك" على حلول لتعزيز أمن البنية التحتية ومرونتها، بما يشمل تنويع البنية التحتية اللازمة لنقل النفط والغاز، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة.

وأكد ديسكالزي أن تلبية الطلب العالمي المتزايد تتطلب استثمارات أكبر وتعاوناً بين الشركات.

وأشار إلى أن نمو السكان والتوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يزيدان الحاجة إلى إمدادات مستقرة وحمل أساسي، موضحاً أن الغاز يوفر هذا الحمل، إلى جانب الطاقة النووية، فيما تمثل الطاقة المتجددة مصدراً مهماً تعمل "إيني" على تطويره أيضاً.

وقال إن الوقود الأحفوري لا يزال يغطي أكثر من 80% من الطلب العالمي على الطاقة، وإن جزءاً كبيراً من المخزونات العالمية استُخدم خلال الأشهر التسعة الماضية، ما يستدعي إعادة ملئها بالتوازي مع تلبية الطلب المتزايد.

وأكد أن النفط والغاز لا يزالان مهمين، وأن دور أبوظبي ودول الخليج في هذا المجال أساسي.

وعن إنتاج "إيني"، قال إنه يبلغ نحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يومياً على مستوى العالم، وإن الشركة حققت نمواً في الإنتاج بنسبة 7% مقارنة بعام 2025. وتوقع أن يتراوح نمو الإنتاج بين 4% و5% سنوياً حتى عام 2030.

وأضاف أن الشركة اكتشفت موارد تتجاوز مليار برميل سنوياً على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وتعمل على تطوير مواردها في مناطق عدة، تشمل فنزويلا والأرجنتين والمكسيك وإندونيسيا وماليزيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وبحر الشمال، مشيراً إلى أن أنشطتها تمتد إلى نحو 60 دولة.