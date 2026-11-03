المدير العام بالإنابة لهيئة زايد لأصحاب الهمم : يوم العلم مناسبة نستحضر فيها مسيرة إتحادٍ رسخ قيم التلاحم

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / قال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام بالإنابة لهيئة زايد لأصحاب الهمم إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها مشاعر الولاء والإنتماء، ونستحضر مسيرة إتحادٍ رسخ قيم التلاحم والتسامح والعطاء، وجعل من تمكين الإنسان أساساً للتقدم والإزدهار.

وأضاف سعادته : في هيئة زايد لأصحاب الهمم، نستمد من هذه المناسبة دافعاً لمواصلة تطوير الخدمات والمبادرات النوعية التي تنمّي قدرات أصحاب الهمم، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، إيماناً بأن إسهاماتهم جزء أصيل من مسيرة التنمية الوطنية ، ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل والعطاء، والإسهام في تحقيق تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة، تظل فيه راية الإمارات رمزاً لوحدتنا وعزيمتنا وإنجازاتنا.