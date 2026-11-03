مدير عام بلدية أبوظبي: يوم العلم مناسبة وطنية تؤكد تمسكنا بوحدتنا تحت راية خفاقة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / رفع سعادة أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، علم الدولة على سارية العلم أمام مبنى البلدية، احتفاءً بيوم العلم، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنتسبي البلدية ومنتسباتها.

وأكد سعادته أن هذه المناسبة تكتسب بُعداً وطنياً عميقاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه حكام الإمارات، مشيراً إلى أنها تجدد الشعور بعظمة الاتحاد، وتعزز التمسك بوحدة الوطن تحت راية واحدة خفاقة يعتز بها الجميع على مر الأزمان.

وأوضح سعادته أن يوم العلم سيظل مناسبة تؤكد مكانة علم دولة الاتحاد في قلوب الجميع، وحافزاً لجميع فئات المجتمع على بذل الجهود المخلصة في خدمة الوطن وإبقاء رايته عالية خفاقة، مؤكداً أن حكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة بعيدة المدى لبناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات تشكلان دافعاً لمضاعفة العمل وبذل أقصى الجهود لمواصلة الإنجازات، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً للتقدم والازدهار في مختلف المجالات.

ونظمت بلدية مدينة أبوظبي فعاليات وطنية ومجتمعية احتفاءً بيوم العلم في حديقة الخالدية، وحديقة شخبوط 2، وحديقة ملعب الأوفياء بمنطقة الشامخة، وساحة الرحبة، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز الولاء والانتماء، وترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بعلم الدولة رمزاً للوحدة والاتحاد.