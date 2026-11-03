مدير عام الهوية بدبي: يوم العلم يجسّد عزة الوطن ووحدة شعبه

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن يوم العلم الإماراتي يجسّد أسمى معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويشكّل مناسبة متجددة لاستحضار الإرث العظيم الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، وتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والعطاء في ظل القيادة الرشيدة، التي جعلت من راية الإمارات رمزاً للسيادة والعزة والكرامة، وعنواناً لمسيرة وطنية استثنائية تجمع بين أصالة القيم وطموح المستقبل.

وقال معاليه: في يوم العلم لا نرفع راية وطن فحسب، بل نستحضر قصة اتحادٍ صنعه رجال آمنوا بأن الوحدة مصدر القوة، وأن بناء الإنسان أساس نهضة الأوطان. وتحت هذه الراية، تواصل دولة الإمارات مسيرتها بثقة نحو المستقبل، مستندةً إلى رؤية قيادتها الرشيدة، وعزيمة أبنائها، وما رسّخته من قيم التلاحم والتسامح والتعايش، حتى غدا علمها رمزاً للإنجاز والريادة، ومصدراً للفخر لكل من يعيش على أرضها.

وأضاف إن دعوة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، إلى رفع علم الإمارات في مختلف أنحاء الدولة، تجسّد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وتؤكد أن هذه الراية تجمعنا على عهد واحد ومسؤولية مشتركة تجاه الوطن ومستقبله ومن موقعنا في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، نستمد من هذه المناسبة دافعاً متجدداً لمضاعفة الجهود، وصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز أمن المجتمع وجودة الحياة، وتقديم نموذج حكومي يليق بمكانة الإمارات وطموحاتها، انطلاقاً من إيماننا بأن الوفاء للوطن يُترجم إلى عمل مخلص وإنجاز مستدام.

وقال معاليه: في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات وكل من يقيم على أرضها، مجددين العهد على الوفاء لقيم الاتحاد، والإخلاص في خدمة الوطن، ومواصلة العمل والعطاء لتبقى راية الإمارات عالية خفّاقة، رمزاً للعزة والوحدة، وشاهدةً على إنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.