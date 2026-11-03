عمار بن حميد يرفع علم الإمارات بمبنى الجهات الحكومية في عجمان

عجمان في 3 نوفمبر / وام / رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم علم الدولة على سارية مبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري بعجمان، احتفاء بمناسبة "يوم العلم" واعتزازا برمز السيادة والوحدة والعزة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: رفعنا بكل فخر واعتزاز علم الإمارات في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، فهو رمز سيادتنا ووحدتنا وعزتنا، وعنوان انتمائنا لهذه الأرض الغالية.

وأضاف سموه : نجدد في هذه المناسبة الوطنية عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، والعزم على مواصلة العمل والعطاء، لتبقى دولتنا شامخة بما يحققه أبناؤها من إنجازات، وما يصنعونه من مستقبل يليق بمكانة وطننا وطموحاته. حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها.

حضر مراسم رفع العلم الذي رافقه عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما شارك في مراسم رفع العلم رؤساء ومديرو وموظفو الدوائر الحكومية في عجمان، وعدد من أطفال عجمان، الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، داعين الله عزّ وجلّ أن يديم على الإمارات الأمن والأمان، وأن يسدد خطى قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة التطور والازدهار.