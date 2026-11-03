المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يرفع علم الدولة احتفالاً بيوم العلم

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / ‎رفع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم، علم الدولة، ضمن المشاركة الوطنية للمجلس في احتفالات يوم رفع العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر.

وحضر الاحتفال حليمه حميد العويس، رئيس المجلس، و ميره خليفه المقرب، الأمين العام للمجلس، إلى جانب عدد من أعضاء وعضوات المجلس وكوادر الأمانة العامة.

وأوضح المجلس خلال الاحتفال أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد رمزاً للوحدة والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعبر عن رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الولاء للوطن وتعزيز روح الالتزام والعمل والإبداع.

وأشار المجلس إلى أن الاحتفاء بيوم العلم يسهم في غرس القيم الوطنية في نفوس الأجيال الناشئة، وتعميق اعتزازهم بالرموز الوطنية، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وترسيخ مكانتها المرموقة بين دول العالم.