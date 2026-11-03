علي الشامسي: الابتكار نهج إماراتي أصيل وركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الحكيمة، نجحت في ترسيخ الابتكار نهجًا أصيلًا في العمل الحكومي وصناعة المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة، والارتقاء بجودة حياة المجتمع، مشيرًا إلى أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، كما أنه يسهم بشكل كبير في دعم قطاع السياحة وتعزيز مكتسبات دولة الإمارات أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا والحفاظ على ريادتها في شتى المجالات.

وأوضح معاليه أن الدورة الحالية من شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2026" تمثل محطة جديدة في مسيرة الابتكار الحكومي، ومواصلة تطوير منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، إضافة إلى أهميتها البالغة في ترسيخ قيم المشاركة والمبادرة والطموح بين أفراد المجتمع نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا.

وقال إن الهيئة تنظر إلى الابتكار بوصفه توجهًَا استراتيجيًا لتطوير منظومة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وتعزيز كفاءتها وجاهزيتها، من خلال التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وإعادة تصميم العمليات، ومن بينها مشروع «الذكاء الاصطناعي المساعد» الذي يمثل خطوة نوعية نحو توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء، وتسريع اتخاذ القرار، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يسهم في بناء نماذج عمل أكثر ذكاءً واستباقية، وتعزيز أمن المجتمع، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ودعم جاذبية دولة الإمارات للعيش والعمل والسياحة والاستثمار.

وأضاف معاليه أن الابتكار الحقيقي يُقاس بما يحدثه من أثر ملموس في حياة الناس، وما يحققه من قيمة مضافة في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات، مؤكدًا على أن الهيئة ستواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية والأفكار المبتكرة والشراكات والتقنيات المستقبلية، والانتقال من رقمنة الإجراءات إلى تطوير نماذج عمل وخدمات أكثر ذكاءً وتكاملًا واستباقية، بما يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو الريادة في تصميم خدمات المستقبل وصناعة تجربة حكومية أكثر تطورًا واستدامة.