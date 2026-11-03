مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: يوم العلم يجسد الولاء للوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / تقدم سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة يوم العلم، مؤكداً تجديد العهد على التلاحم وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على ريادة وطننا الحبيب وازدهاره ورفاهية شعبه.

وقال : نشارك جميعاً في رفع علم الإمارات، رمز عزتنا وفخرنا، لتبقى راية الانتماء خفاقة، تجسيداً لمعاني الحب والوفاء لدولتنا الفتية، وتقديراً لمؤسسي نهضة دولتنا العزيزة.

وأضاف: في هذه المُناسبة نستذكر بكل عرفان وتقدير مسيرة وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسين "رحمهم الله"، وما قدموه من أجل توحيد الكلمة والصف، فنجحوا بصدق النية والإخلاص في غرس روح الانتماء والتكاتف في نفوس أبناء شعبنا، لنصبح بالعمل المتواصل والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة من أسعد شعوب الأرض في وطن يُعد مثالاً يحتذى به في الاستقرار والتقدم والازدهار بكافة المجالات.