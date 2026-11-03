ارتفاع معدلات البطالة في النمسا للشهر الـ 43 على التوالي بنهاية أكتوبر

فيينا في 3 نوفمبر / وام / سجلت معدلات البطالة في النمسا ارتفاعاً للشهر الثالث والأربعين على التوالي، بزيادة بلغت 0.5% تعادل 1823 شخصاً خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد العاطلين والمشاركين في برامج التدريب المهني إلى 389 ألفاً و941 شخصاً.

وأظهرت بيانات هيئة سوق العمل استمرار ضعف قدرة النمو الاقتصادي المحدود على توفير فرص عمل كافية، فيما أوضحت بيترا دراكسيل، رئيسة الهيئة، أن التحسن الاقتصادي بدأ ينعكس إيجابياً على بعض الفئات، إلا أنه لا يزال محدوداً وغير كاف لخفض مستويات البطالة على الصعيد الوطني.