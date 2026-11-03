ميثاء الشامسي : علم الإمارات تذكارَ مجدٍ لمؤسسي الدولة وقيادتها الرشيدة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة: يزهو أبناء الإمارات بالعلم الإماراتي خفاقاً عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة وقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وفضلها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة لتبرهن للعالم أن العزيمة والاصرار والعمل الجاد هي مبادئ أصيلة راسخة ، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً .

وأضافت معاليها: هنيئاً لشعب الإمارات أن يرفع العلم وأن يزدان بالهمم ويحققوا الأحلام ، وليكن إسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً ،تخفق معه قلوبنا، وتصبوا إليه أنظارنا نحو غد مشرق مفعم بالتقدم والازدهار ، حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عزها.