هيئة أبوظبي للتراث تحتفي بيوم العلم

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ احتفت هيئة أبوظبي للتراث، بيوم العلم، حيث أقيمت مراسم رفع العلم في مركز تدريب التراث البحري بأبوظبي، ومزاينة سويحان بمنطقة العين، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والموظفين التنفيذية والموظفين.

وأكد سعادة عبد الله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أن يوم العلم يجسد أسمى معاني التلاحم الوطني والولاء للقيادة الرشيدة، ويعكس ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في ظل رؤية قيادتها الحكيمة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجدد العزم على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز قدرات أبناء الوطن.

من جانبه، أكد سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، أن علم الإمارات يجسد تاريخ الوطن وقيم الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، ويعبر عن وحدة أبناء الدولة واعتزازهم بهويتهم الوطنية، مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال، ومواصلة الجهود لصون التراث الإماراتي والحفاظ على الموروث الثقافي.