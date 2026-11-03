افتتاح بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب بمشاركة 40 دولة في العين

العين في 3 نوفمبر / وام / افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، فعاليات النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، والتي تستمر منافساتها في مدينة العين حتى السابع من نوفمبر الجاري.

وتحظى البطولة التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للشطرنج، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 185 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة ويتنافسون على 4 ألقاب عالمية.

وشهدت مراسم الافتتاح التي أقيمت في منتجع دانات العين، إلقاء الكلمات الترحيبية وإجراء النقلة الرمزية الأولى على الطاولتين الرئيسيتين، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وبرنارد وانجالا، رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، وخوسيه أنطونيو كاريو، رئيس اتحاد الأميركتين للشطرنج، إلى جانب هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وهولكار طاهرجونوفا، رئيسة منطقة آسيا الوسطى، وأوزغور سولاك أوغلو، المندوب الفني للاتحاد الدولي.

وألقى خافيير أوتشوا، نائب الرئيس الفخري للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإسباني للشطرنج، كلمة الاتحاد الدولي التي عبر خلالها عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين في ظل زخم المنافسات القوية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة أن دولة الإمارات تواصل بفضل قيادتها الرشيدة تعزيز مكانتها الدولية المرموقة في استضافة واحتضان الفعاليات العالمية، وتمكين أبناء وبنات الوطن من المهارات التنافسية لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

ووجه الشيخ سلطان بن خليفة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على دعمه المستمر للفعاليات الرياضية وتعزيز مكانة منطقة العين كواجهة متميزة لاستضافة وتنظيم مختلف الفعاليات، معرباً عن امتنانه لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على رعايته للبطولة وتوفير كافة متطلبات نجاحها وتميزها.

وأشار إلى أن تزامن هذا الحدث الرياضي البارز مع اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، يتيح للوفود الزائرة وضيوف البطولة فرصة التعرف على تراث المدينة ومعالمها والاطلاع على إرثها الثقافي والحضاري.

وأسفرت منافسات الفئة المفتوحة عن تقاسم خمسة لاعبين للصدارة برصيد ثلاث نقاط لكل منهم بعد تحقيقهم ثلاثة انتصارات متتالية، وهم الروسي أرتيم أوسكوف، والهنديان براناف وبرانيث فوبالا، والكازاخستاني ساتبيك أحمدينوف، والروسي أرتيوم ستريبوك.

وانحصرت الصدارة في فئة الفتيات بالعلامة الكاملة بين الكازاخستانية زارينا نورغالييفا، والروسية فاليريا كليمنوفا، والأوزبكية أوميدا أومونوفا، برصيد ثلاث نقاط لكل لاعبة، فيما تلاحقهن بفارق نصف نقطة كل من الهولندية إيلينه روبيرس، والبيلاروسية ألكساندرا تاراسينكا، والروسيتان مارينا كوزنيتسوفا ومارغاريتا بينديك، ما يمهد لمواجهات قوية في الجولات المقبلة.

وشهدت المشاركة الإماراتية حصول كل من حمد عيسى البلوشي وحسين علي الحمادي على نقطتين في الفئة المفتوحة، بينما سجلت روضة السركال نقطة ونصف النقطة في منافسات الفتيات.

وتتواصل منافسات الشطرنج السريع حتى الرابع من نوفمبر الجاري عبر 9 جولات، لتعقبها منافسات الشطرنج الخاطف يومي الخامس والسادس من الشهر ذاته، لتبقى المنافسة مفتوحة على الألقاب العالمية في الفئات الأربع.

وتمثل هذه الاستضافة المحطة المونديالية الثالثة في تاريخ مدينة العين التي ينظمها النادي، بعد بطولة مدن العالم للشطرنج على كأس الشيخ زايد عام 2012، وبطولات العالم للفئات العمرية عام 2013، في حين شملت أبرز الاستضافات القارية للنادي دوري أبطال أندية آسيا عامي 2008 و2016، وبطولات آسيا للفئات العمرية عامي 2007 و2023، وبطولة آسيا الفردية لفئة الأساتذة عامي 2015 و2025، وبطولة آسيا للهواة عام 2024.

ويواصل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية تحقيق رؤيته كـ"مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية" من خلال الجمع بين استضافة الأحداث الكبرى والمنافسة على ألقابها، حيث تتضمن أبرز إنجازاته الفوز بدوري أبطال أندية آسيا عام 2008، وبطولة العالم لفرق الشطرنج السريع عام 2024.