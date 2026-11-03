مستشفيات الظفرة تستضيف غداً "الملتقى الصحي الـ5"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / تستضيف مستشفيات الظفرة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، غداً، الملتقى الصحي الخامس، الذي يستمر حتى 6 نوفمبر الحالي في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وسط توقعات باستقطاب نحو 10 آلاف زائر، ضمن برنامج يجمع التوعية الصحية المجتمعية والتخصصات الطبية والابتكار في الرعاية الصحية.

ويقام الملتقى برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تحت شعار "الصحة أسلوب حياة"، ويواكب "عام الأسرة 2026" من خلال التركيز على صحة الأسرة وتعزيز الوعي بالممارسات الصحية، إلى جانب تعريف أفراد المجتمع بالخدمات المتاحة في المنطقة، والفرص التعليمية والمهنية في القطاع الصحي.

ويتوزع برنامج الملتقى على فعاليات مجتمعية تتضمن محاضرات صحية تفاعلية وأنشطة توعوية ولقاءات مباشرة مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، تتيح للزوار التعرف إلى الخدمات الصحية ومناقشة احتياجاتهم وطرح استفساراتهم، بما يعزز التواصل بين المؤسسات الصحية وأفراد المجتمع خارج الأطر التقليدية لتقديم الخدمة.

وعلى الصعيد الطبي، يتضمن الملتقى مؤتمراً طبياً دولياً يضم محاضرات علمية وورش عمل تخصصية للكوادر الصحية، تركز على تبادل الخبرات ومناقشة الممارسات المهنية والمعرفة التخصصية المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية.

ويمتد البرنامج إلى الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال تنظيم النسخة الخامسة من مسابقة استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بمشاركة طلبة المدارس والكليات والجامعات، لتشجيعهم على استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتعرف إلى مجالات الطب والتمريض والمهن الصحية المساندة.

ويصاحب الملتقى معرض وأقسام خارجية بمشاركة جهات حكومية وخاصة وشركات تابعة لمجموعة "بيورهيلث" وشركاء استراتيجيين، تستعرض خلالها الجهات المشاركة خدماتها وتقنياتها الصحية، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إتاحة المجال أمام المؤسسات لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في منطقة الظفرة.

وقال حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة – صحة، إن القطاع الصحي في منطقة الظفرة يحظى باهتمام ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في إطار الحرص على الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وأضاف أن الملتقى يركز على إيصال المعلومات الصحية بصورة واضحة ومتصلة باحتياجات الأسر اليومية، وتعريف الأهالي بالخدمات المتاحة، وإتاحة مساحة للتواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية والاستماع إلى استفساراتهم ومناقشة الموضوعات المرتبطة بصحتهم.

وقالت الدكتورة مريم راشد المحيربي، المدير الطبي التنفيذي في مستشفيات الظفرة – صحة، إن البرنامج العلمي يتيح للكوادر الصحية مناقشة تجاربها وتوظيف المعرفة التخصصية في سياق الممارسة المهنية، فيما تسهم مشاركة الطلبة في تعريفهم بتعدد التخصصات والمهن التي يقوم عليها قطاع الرعاية الصحية ومتطلبات كل مسار، بما يساعدهم على تكوين تصور أوضح عن خياراتهم الدراسية والمهنية.