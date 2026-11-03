سعيد الطاير: يوم العلم يجسد وحدة الإمارات وريادتها نحو مستقبل مستدام

دبي في 3 نوفمبر/ وام / قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة "يوم العلم" الذي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم والولاء والانتماء، ويعكس اعتزازنا بالهوية الوطنية، وفخرنا بمسيرة الاتحاد المباركة التي أرست دعائم وطن شامخ، حوّل الطموحات إلى إنجازات، وجعل من الريادة والتميز نهجاً راسخاً، فعلم الدولة رمز لعزة الوطن وسيادته ووحدته، وشاهد على إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد على أسس راسخة من الحكمة والعزيمة والعمل المشترك. كما يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية، ورسخت الابتكار والمعرفة والاستدامة ركائز للتقدم، وجعلت من الدولة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التنمية الشاملة والازدهار والتنافسية.

وأضاف: في يوم العلم، نجدد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد مواصلة جهودنا المخلصة لتعزيز مكتسبات الدولة ومكانتها العالمية، وترسيخ ريادة دبي في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب تطلعاتنا نحو المستقبل. وفي هذا اليوم، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وأن تبقى راية الإمارات عاليةً خفّاقةً على الدوام، رمزاً لوطن يواصل مسيرته نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.