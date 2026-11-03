ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحتفي بيوم العلم

منطقة الظفرة في 3 نوفمبر/ وام / احتفل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بـ"يوم العلم"، وذلك في مقره بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والمديرين والموظفين.

ورفع سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة على سارية الديوان، في مشهد يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ورايته التي توحد أبناءه تحت مظلة الاتحاد.

وأكد المشاركون أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، وتعكس الاعتزاز بمسيرة الاتحاد وما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وعزيمة أبنائها، وترسخ مكانتها على الساحة الدولية.

ورفع المشاركون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تبقى رايتها خفاقة بالعز والمجد والإنجاز.