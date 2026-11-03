بنك الإمارات دبي الوطني يحتفي بيوم العلم

دبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفى بنك الإمارات دبي الوطني، بيوم العلم وذلك بإقامة مراسم رفع العلم بمشاركة الموظفين في المقر الرئيسي للمجموعة ومكاتبه في منطقة ميدان.

ويعد يوم العلم، رمزاً للإرث التاريخي المشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها وإنجازاتها كما تعد هذه المناسبة فرصة لاستذكار القيم والمعاني التي يقوم عليها بنك الإمارات دبي الوطني، وتجديد التزامه بالمساهمة في مسيرة التنمية بما يحقق ازدهار الوطن وتقدمه مستقبلاً.

وأكدت مراسم الاحتفال على قيم وروح الوحدة والتضامن والانتماء في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى احترام قيادتها الرشيدة والمبادئ التأسيسية التي قامت عليها والتي تواصل توجيه مسيرة الوطن.