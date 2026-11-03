مؤسسة الإمارات للدواء: يوم العلم يجسد وحدة الوطن وصدق الولاء ومسيرة الإنجازات المتواصلة

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن "يوم العلم" مناسبة وطنية تحمل مشاعر الاعتزاز والفخر بالاتحاد، وتستحضر ما أرسته دولة الإمارات من نموذج وطني جمع بين وحدة الصف الوطني ووضوح الهدف والقدرة على تحويل الرؤية إلى منجزات راسخة، وصولاً إلى دولة كرست حضورها ومكانتها بين دول العالم.

وقال معاليه في تصريح اليوم بهذه المناسبة، إن الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مسيرة البناء والتطوير واستشراف المستقبل، وأن الاحتفاء بيوم العلم يتجاوز رمزيته ليجدد الوعي بالمسؤولية تجاه وطننا، فصون المكتسبات لا يكون بالاكتفاء بما تحقق، وإنما بالارتقاء بالمؤسسات، ورفع كفاءتها، ودعم جاهزيتها لاستباق المتغيرات والتعامل معها بفاعلية.

وأضاف أن مؤسسة الإمارات للدواء تواكب هذا التوجه عبر ترسيخ بيئة تنظيمية تعزز استدامة القطاع الدوائي، واستقرار الإمدادات ونمو الصناعة الدوائية المحلية، بما يرفع قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها ويدعم الأمن الدوائي والجاهزية الوطنية.

وأضاف معاليه أن ما حققته الإمارات أثبت أن الطموح يتحول إلى منجز دائم حين يقترن بالعمل الجاد والبذل، وتختزل راية الوطن هذه المسيرة بما لها من تاريخ حافل بالعطاء والتقدم.