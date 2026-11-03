صندوق أبوظبي للتقاعد: يوم العلم رمز لوحدة الوطن وتلاحم قيادته وشعبه

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفى صندوق أبوظبي للتقاعد بيوم العلم، بمشاركة قيادات الصندوق ومديرو الإدارات والموظفون، تعبيراً عن اعتزازهم براية دولة الإمارات وما ترمز إليه من قيم الوحدة والولاء والانتماء.

وتقدم سعادة سالم راشد النعيمي، العضو المنتدب للصندوق، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تتجدد خلالها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات، وبما تنعم به من قوة واستقرار وتلاحم مجتمعي.

وقال سعادته: تحت راية وطننا، نمضي بثقة في مسيرة البناء والتنمية، مستندين إلى حكمة قيادتنا الرشيدة، ووعي مجتمعنا، وتماسك أسرنا، وإيماننا بمسؤوليتنا المشتركة في صون مكتسبات الوطن وبناء مستقبل الأجيال القادمة.

من جانبه، أكد سعادة خلف الحمادي، المدير العام، أن علم دولة الإمارات يجسد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، ويعكس قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن.

وقال: في يوم العلم، نستحضر بكل فخر جهود الأجيال التي أسهمت في بناء نهضة الإمارات، ونجدد عهدنا بمواصلة مسيرة العطاء والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، لتبقى رايتنا الشامخة رمزاً للفخر والعزة، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

وقال سعادة خليفة السويدي، المدير العام لشؤون الاستثمار إن يوم العلم يجسد قوة الوطن وتلاحم قيادته وشعبه، ويعكس ما يحمله علم الإمارات من معاني السيادة والعزة والانتماء.