دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تحتفي بـ "يوم العلم"

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / احتفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة اليوم بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، تلبيةً للمبادرة الوطنية السامية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لترسيخ أسمى صور التلاحم والولاء والانتماء بين أبناء الوطن وقيادته الحكيمة، وتأكيداً على مشاعر التكاتف والسلام التي تجمع كافة القاطنين على أرض الإمارات.

وقام سعادة عبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، برفع علم الدولة أمام مبنى الدائرة الرئيسي، بمشاركة كافة موظفي الدائرة، وسط عزف السلام الوطني الإماراتي ومشاهد مفعمة بالفخر والاعتزاز، تعبيراً عن الثقة المطلقة التي يوليها شعب الإمارات لقيادته الرشيدة التي جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً يشار إليه بالبنان في التنمية المستدامة والتسامح والارتقاء الحضاري.

وأكد سعادة عبد العزيز راشد آل صالح أن ، احتفال الدائرة بيوم العلم يمثل تجديداً سنوياً لعهد الوفاء والولاء لراية الاتحاد الشامخة، واستحضاراً للمبادئ السامية والأسس المتينة التي أرساها الآباء المؤسسون. كما يعد فرصة غالية لغرس قيم المواطنة وحب الوطن في نفوس أجيال المستقبل، وتذكيرهم بالمسيرة الاستثنائية التي توحدت فيها إرادة أبناء الإمارات تحت راية واحدة تعانق المجد والإنجازات.