مكتوم بن محمد: "راية الإمارات ستظل رمزاً لوحدتنا وشاهدة على مسيرة وطن حافلة بالعطاء والإنجاز"

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن يوم العَلَم الإماراتي مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الوطن، التي تختصر مسيرة اتحاد راسخ، وتجسّد قيم الانتماء والولاء والتلاحم بين القيادة والشعب، وتعكس ما بلغته دولة الإمارات من مكانة مرموقة بين الأمم، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها وعزيمة أبنائها وإخلاصهم في خدمة وطنهم.

وقال سموّه: في يوم العَلَم، نستحضر بكل فخر مسيرة وطن وضع الآباء المؤسسون دعائم اتحاده على قيم التضامن والإخلاص، وأرسوا نهجاً جعل من الإنسان محور التنمية، ومن العمل الجاد طريقاً إلى التقدم. واليوم، نرفع راية الإمارات اعتزازاً بتاريخ وطننا، ووفاءً لمن أسهموا في بناء نهضته، وتأكيداً لمسؤوليتنا في الحفاظ على الإرث العظيم الذي تركوه لنا، ومواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات.

وأضاف سموّه: أصبحت راية الإمارات عنواناً لمسيرة وطنية استثنائية أثبتت أن وضوح الرؤية والإيمان بالقدرات الوطنية قادران على تحويل التطلعات إلى واقع ملموس. وتحت هذه الراية، رسّخت دولتنا نموذجاً تنموياً رائداً، وعزّزت حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية، مستندةً إلى اقتصاد قوي ومتنوع، ومؤسسات راسخة، ومجتمع متماسك، جعلت من الإمارات شريكاً فاعلاً في جهود التنمية والتقدم على المستوى العالمي.

وقال سموّه إن ما يمثله العَلَم من معانٍ وطنية سامية يضع على عاتق الأجيال الجديدة مسؤولية صون قيم الاتحاد ومبادئه، واستلهام الدروس من مسيرة الآباء المؤسسين، والمضي قدماً بروح المبادرة والإبداع والإصرار على التميز. فمستقبل الإمارات تصنعه سواعد أبنائها وعقولهم، وما يقدمونه من معرفة وجهد مخلص في مختلف ميادين العمل، وما يتحلون به من استعداد لتحمل المسؤولية والإسهام في بناء غد أكثر إشراقاً.

وأضاف سموّه: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نجدد العهد والولاء لوطننا الغالي وشعبه الأبي، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بروح الاتحاد، والتمسك بالثوابت الوطنية التي قامت عليها دولتنا، وتسخير كل الإمكانات لتعزيز قوتها وتنافسيتها، وترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في مختلف المجالات.

وقال سموّه إن الاحتفاء براية الإمارات هو احتفاء بوطن جمع أبناءه على رؤية موحدة وهدف واحد، وغرس في نفوسهم أن رفعة الوطن مسؤولية وشرف يتشارك الجميع في حملهما. وستظل رايتنا خفاقة في سماء المجد، شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، ومصدراً للفخر والإلهام، وعهداً متجدداً بأن نبذل كل ما في وسعنا لتبقى دولة الإمارات شامخة بعزتها، راسخة بقيمها، وماضية بثقة نحو آفاق أرحب من الرفعة والازدهار.