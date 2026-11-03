فوز 3 رائدات أعمال إماراتيات بتمويل إعلامي ضمن مسابقة "فالكون تانك" في أبوظبي

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة "بوبليسيس جروب الشرق الأوسط"، فوز ثلاث شركات صغيرة تقودها رائدات أعمال إماراتيات بتمويل إعلامي، لتطوير حملات إعلانية ضمن مسابقة "فالكون تانك" المنضوية تحت النسخة الثانية من برنامج "رائدة".

وأسفرت المنافسة عن فوز منى الحمادي، مؤسسة شركة "Mineral Energy"، بالمركز الأول، ونورة العوضي، مؤسسة "From Noora’s Majlis"، بالمركز الثاني، وشيماء الزعابي، مؤسسة "Vanilla Swirl"، بالمركز الثالث، حيث سيعملن مباشرة مع خبراء شركة "سبارك فاوندري الشرق الأوسط" لتطوير وإطلاق حملاتهن الإعلانية في الأسواق.

وضمت لجنة التحكيم التي استعرضت المشاريع التسويقية كلاً من سعادة أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وباسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بوبليسيس جروب الشرق الأوسط"، وجويس حلاق، الرئيسة التنفيذية لشركة "سبارك فاوندري الشرق الأوسط".

وأكدت أسماء الفهيم أن دعم الشركات التي تقودها المرأة الإماراتية يعد ركيزة لتعزيز تنوع الاقتصاد وتنافسية القطاع الخاص في أبوظبي، مشيرة إلى مواصلة دعم الفائزات وتطوير برنامج "رائدة".

وأوضح باسل قاقيش أن البرنامج يعكس أهمية التكامل بين القطاعين المؤسسي والخاص لتحويل الأفكار التسويقية إلى حملات عملية، فيما بينت جويس حلاق أن المسابقة وفرت تجربة عملية عززت المهارات التسويقية للمشاركات بمتابعة من خبراء الشركة.

وشهدت المنافسة النهائية مشاركة 10 رائدات أعمال، هن: عائشة العزري، وبشرى السياري، ونورة العوضي، وهيفاء النهدي، والوازنة فلاح، وشيماء الزعابي، والدكتورة منى بلفقيه، ومي مبارك، ومريم الكثيري، ومنى الحمادي.

واختتمت أعمال النسخة الثانية من البرنامج التي تضمنت أكاديمية تدريبية وجلسات إرشادية حول التسويق والذكاء الاصطناعي وبناء العلامات التجارية، على أن يعلن عن تفاصيل النسخة الثالثة مطلع عام 2027.