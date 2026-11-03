علي الشامسي: العلم الإماراتي رمز للعزيمة ومصدر إلهام لتحقيق الريادة في المستقبل

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن العلم الإماراتي يجسّد معاني الانتماء والولاء والوفاء للوطن وقيادته، ويختزل في ألوانه قصة اتحاد صنع من الإرادة رمزًا للعزيمة والإصرار، ومن الطموح إنجازًا، ومن وحدة الصف قوةً مكّنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها بين الأمم، مشيرًا إلى أن العلم ليس رمزًا للهوية الوطنية أو راية نرفعها فحسب بل عهد يتجدّد، وهوية تتجذّر، وقيمٌ توحّدنا، وطموحٌ يعلو بوطننا نحو آفاق المستقبل.

وأضاف معاليه أن العلم الإماراتي يحمل في دلالاته مسيرة وطن آمن بأن المستقبل يُصنع بالعزيمة، وأن الريادة لا تتحقق إلا برؤية تستشرف الغد، وعمل يترجم الطموحات إلى واقع، وإنسان يجعل من الإخلاص والإتقان والابتكار نهجًا لحياته وعطائه.

ويمثل العلم مصدر إلهام لكل من يعمل على أرض الإمارات للسعي نحو الريادة المستقبلية، وحافزًا لمواصلة الإسهام في مسيرتها التنموية وترسيخ نموذجها الحضاري القائم على التلاحم والتسامح والطموح بلا حدود.

وأوضح أن رفع العلم بمناسبة يوم العلم الإماراتي يمثل رسالة مهمة بأن تبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن تظل رايته حاضرة في كل إنجاز ومبادرة وجهد يسهم في رفعة الدولة وازدهارها.

كما أنه رسالة للأجيال المختلفة بأن الأوطان تعلو بما تحمله من قيم، وما تصنعه من إنجازات، وما يغرسه أبناؤها في حاضرها ومستقبلها من عطاء وإبداع ومسؤولية.

وقال معاليه: في يوم العلم الإماراتي، نجدد العهد بأن تبقى راية الاتحاد شامخة برؤية قيادتنا الحكيمة وعزيمة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وأن يظل الولاء للوطن نهجًا، والإخلاص في خدمته مسؤولية، وصون مكتسباته غاية، لتواصل الإمارات مسيرتها بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وريادة، تحت راية تجمعنا، وهوية توحّدنا، وطموح لا تحدّه آفاق.