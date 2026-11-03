غرفة رأس الخيمة تحتفي بيوم العلم

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/ وام / احتفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بيوم العلم، بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ومسؤوليها وموظفيها، إلى جانب عدد من مسؤولي مركز المعمورة، تعبيراً عن الاعتزاز بدولة الإمارات العربية المتحدة والولاء لقيادتها والانتماء للوطن.

وجسّدت المناسبة مشاعر الفخر براية الدولة، وما تمثله من قيم الوحدة والسيادة، وحرص المواطنين والمقيمين على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي توحّد الجميع على حب الإمارات والوفاء لها.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي إن يوم العَلَم ، يمثل رمزًا لهويتنا الوطنية وتعزيزًا لمفهوم الانتماء والولاء الوطني ، وإنه لمحطة هامة في تاريخ دولة الإمارات، حيث نتذكر قادة الإمارات المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وقال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي إن الاحتفال بيوم العلم يعزز الترابط في مجتمعنا، ويجسد وحدة الجهود في خدمة الوطن ورفع راية دولتنا نحو تحقيق تطلعاتنا، وهذا يضمن أن علم دولتنا سيبقى خفّاقاً في سماء الإمارات.