أحمد بن محمد: راية الوطن تعلو بمضاعفة العمل وتبنّي روح المبادرة والابتكار وإعداد أجيال قادرة على ريادة مسيرة التطوير

دبي في 3 نوفمبر / وام / تلبية لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجميع عناصر المجتمع برفع عَلَم الدولة اليوم (الثلاثاء) احتفاءً بيوم العَلَم، قام سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، برفع علم الدولة في ساحة متحف الاتحاد بدبي.

وخلال الفعالية التي نظّمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في إطار احتفالات دبي بالشهر الوطني، عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لدولة الإمارات حيث شارك في الفعالية مجموعة من الفرق العسكرية، وجمع من طلبة وطالبات المدارس، وذلك مع تزامن الاحتفاء بيوم العَلَم هذا العام مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح متحف الاتحاد الذي يؤرخ لمرحلة بالغة الأهمية في تاريخ دولة الإمارات، وهي مرحلة التأسيس.

وفي هذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن يوم العَلَم مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز بالوطن والوفاء لقيادته الرشيدة، ويلتف فيها الجميع حول رمز يجسّد قوة دولة الاتحاد وعزة شعبها وطموحاتها الكبيرة نحو المستقبل، إذ يبقى علم الدولة شاهداً على مسيرة مباركة، وعنواناً للسيادة والكرامة والهوية الوطنية، ورمزاً لقيم الوحدة والتلاحم التي أرساها الآباء المؤسسون، ورسّختها القيادة الرشيدة جيلاً بعد جيل.

وأضاف سموّه أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يجسّد أسمى معاني الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها، ويعكس ما يتمتع به مجتمع الإمارات من تلاحم وتكاتف، مؤكداً أن العَلَم ليس مجرد رمز وطني، بل هو تجسيد لمسيرة دولة بنت مكانتها بالعمل والطموح والإرادة، وأصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والتقدم، وأن كل إنجاز تحققه الإمارات يعزز مكانة هذه الراية ويرّسخ حضورها الذي يحظى بكل تقدير في مختلف المحافل الدولية.

وقال سموّه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم ومتابعة إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، تواصل ترسيخ نهجها التنموي القائم على الطموح والريادة والاستثمار في الإنسان، وتمضي بثقة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، مستندة إلى إرث راسخ من القيم الوطنية وإلى رؤية واضحة تجعل من الإمارات دولةً سبّاقة في صناعة المستقبل وتعزيز تنافسيتها ومكانتها العالمية.

وأكد سموّه أن مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة الإنجاز هي مسؤولية مشتركة، تعلو معها راية الإمارات بمضاعفة العمل المخلص، وتبنّي روح المبادرة والابتكار، وإعداد الأجيال الجديدة لمواصلة مسيرة البناء والتطوير، مشيرا سموّه إلى إن أبناء الإمارات أثبتوا، على امتداد مسيرة الاتحاد، قدرتهم على تحويل الطموحات إلى إنجازات، وأن المستقبل يحمل فرصاً أكبر لمواصلة ترسيخ ريادة الدولة وتعزيز حضورها وتأثيرها على الساحة العالمية.

ويأتي اختيار ساحة متحف الاتحاد لاستضافة فعالية رفع عَلَم الدولة هذا العام، تزامناً مع مرور 10 سنوات على افتتاح المتحف، بما لهذا الصرح الحضاري من أهمية كونه يجسّد، بما يضمه من وثائق وشواهد تاريخية، قصة اتحاد استثنائي قام على رؤية حكيمة وإرادة مشتركة وأصبح نموذجاً ملهماً في بناء الدولة وترسيخ دعائم نهضتها، حيث يمثل هذا الصرح قيمة وطنية كبيرة، لاسيما في تعريف الأجيال الجديدة بمواقف مهمة في مسيرة دولتهم، والإسهام في تعزيز ارتباطهم بإرثهم التاريخي المجيد.