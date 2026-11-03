الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج": يوم العلم يجسد هوية الوطن وقوته وصموده

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج"، أن مناسَبَة يوم العلم تمثل محطة وطنية تجدد فيها الدولة عهد الولاء والانتماء للراية والقيادة الرشيدة، مشدداً على أن علم دولة الإمارات يختزل قيم الأمة الأصيلة، ويجسد هوية الوطن وقوته وصموده، فضلاً عن تعبيره الراسخ عن الالتزام الثابت بإرساء السلام وتعزيز الأمن.

وقال سعادته: في الثالث من نوفمبر من كل عام، نجدد العهد والولاء لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يختزله من قيم أصيلة؛ فهو أكثر من مجرد راية بألوان الوطن، إذ يجسد فخرنا وهويتنا وقوتنا وصمودنا، ويعبر عن التزامنا الثابت بإرساء السلام وتعزيز الأمن. إنها القيم التي تتجذر في وجداننا الوطني، وتوحد جهودنا لصون مكتسبات الإمارات ومواصلة بناء مستقبلها.

وأضاف: يحمل يوم العلم هذا العام دلالات أعمق، فقد برهنت دولة الإمارات، في مواجهة التحديات، على تلاحمها وصلابة إرادة شعبها والمقيمين على أرضها، وعلى ما تتمتع به من قدرات تمكنها من الصمود وتجاوز الصعاب. ويذكرنا علمنا بأن ما يجمعنا ليس إرثنا الوطني وولاءنا للوطن فحسب، بل مسؤوليتنا المشتركة عن صون المبادئ التي ستنير درب الأجيال المقبلة.

وحول دور مجموعة "إيدج" وتكامل مسيرتها مع الرؤية الوطنية، سعادة المرر: في مجموعة "إيدج"، نستمد قوتنا من قدراتنا السيادية وتميزنا الصناعي، اللذين يشكلان أساس مسيرتنا معربا عن ونفخر بدورنا ومسؤوليتنا في دعم التطلعات الإستراتيجية لدولة الإمارات، عبر ابتكارات رائدة بمعايير عالمية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وترسيخ الأمن الوطني وتعزيز السلام والاستقرار إقليمياً وعالمياً .

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" تلاحم كافة القطاعات خلف القيادة الرشيدة، قائلاً: «في يوم العلم، نقف متحدين خلف وطننا وقيادتنا، حفاظاً على القيم التي ترفرف بها رايتنا، ووفاءً لإرث من القوة والتقدم نعتز به ونمضي به نحو أجيال المستقبل.