رئيس "الطوارئ والأزمات": راية توحدنا ومسؤولية تجمعنا لصون الوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن رفع راية دولة الإمارات يستحضر المعاني السامية للوطن الذي احتضن الأحلام، والقيادة التي منحت الثقة، والاتحاد الذي جمع أبناء الوطن على مصير واحد ومستقبل يُبنى للأجيال القادمة بإرادة وإخلاص.

وقال معاليه، بمناسبة يوم العلم، إن أعمق المشاعر أمام العلم تتجلى في الامتنان بالانتماء إلى دولة الإمارات، حيث تنشأ الأجيال في كنف وطن يرعاهم ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة للطموح، مؤكدا أن هذا الامتنان يمثل منبعاً للمسؤولية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية ومواصلة مسيرة البناء.

وأشار معاليه إلى أن فرق العمل في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحمل هذه المسؤولية بإدراك عميق لقيمة الأمانة، مبيناً أن الطمأنينة التي تعيشها الأسرة، وحماية الأرواح، واستمرار الخدمات الأساسية تمثل صميم الواجب الوطني، ما يجعل الاستعداد المبكر، والتنسيق المحكم، والعمل المخلص التزاما يوميا يزداد رسوخا مع شموخ راية الوطن.

وأوضح أن قوة دولة الإمارات تستند إلى قيادة رشيدة ترسم طريق المستقبل، ومؤسسات وطنية تتحمل مسؤولياتها بكفاءة، ومجتمع متلاحم يعرف قيمة التكاتف، مشددا على أهمية تعزيز هذه القوة ليكون الجميع على قدر ثقة القيادة والمجتمع، عبر الجاهزية الدائمة لتلبية نداء الوطن والثبات في مواجهة التحديات.

وجدد معاليه العهد، في يوم العلم، على ترجمة الولاء إلى عمل ملموس يهدف إلى حماية الإنسان وصون مكتسبات الاتحاد، وتهيئة بيئة أكثر قدرة وجاهزية وازدهاراً للأجيال القادمة، معربا عن أمله في أن تبقى راية الإمارات عالية خفاقة يحملها جيل بعد جيل بكل فخر ومحبة وإيمان بأن الوطن يستحق دائماً المزيد.

واختتم معالي علي سعيد النيادي كلمته بالدعاء أن يحفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعم الأمن والعز والوحدة.