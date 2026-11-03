مدير عام غرفة أبوظبي: يوم العلم يجسد وحدة الإمارات وقيم الاتحاد ومسيرة الإنجاز

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء والولاء، ويجسد وحدة الإمارات ورسوخ القيم التي قامت عليها منذ تأسيس الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين جعلوا من الاتحاد أساساً لقوة الوطن ونهضته، ومن التلاحم بين القيادة والشعب ركيزة لمسيرته التنموية.

وقال إن علم دولة الإمارات ليس مجرد رمز للسيادة والوحدة الوطنية، بل هو شاهد على مسيرة استثنائية من البناء والإنجاز، وراية تجمع تحتها طموحات أبناء الوطن وتطلعاتهم نحو المستقبل. وفي هذا اليوم، نستحضر بكل فخر إرث الآباء المؤسسين، ونجدد اعتزازنا بما حققته دولتنا من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، الذي يواصل قيادة مسيرة الإمارات برؤية طموحة تعزز مكانتها وريادتها على الساحة العالمية.

وأضاف: أثبتت دولة الإمارات أن قيم الاتحاد تتجاوز كونها إرثاً وطنياً راسخاً، لتشكل قوة دافعة للإنجاز والتقدم، وهو ما يتجلى في مكانتها الاقتصادية المتنامية، وشراكاتها الدولية، وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص. واليوم، يرفرف علم الإمارات في مختلف المحافل الدولية رمزاً لوطن يجمع بين الاعتزاز بهويته والانفتاح على العالم، ويواصل ترسيخ حضوره مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.

وقال: في غرفة أبوظبي، نستمد من قيم الاتحاد وروح المسؤولية الوطنية دافعاً لمواصلة دورنا في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال، إسهاماً في تحقيق تطلعات دولتنا الاقتصادية والتنموية وفي يوم العلم، نجدد عهدنا بالعمل والعطاء، وأن يظل عطاؤنا بحجم طموحات الإمارات، وأن تكون إنجازاتنا امتداداً لمسيرة وطن يرفع رايته بكل فخر، ويمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.