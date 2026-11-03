وزارتا الموارد البشرية والتعليم العالي تحتفلان برفع علم الإمارات في دبي

دبي في 3 نوفمبر/ وام / شارك معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في فعالية رفع علم الإمارات على مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، بحضور كبار المسؤولين والموظفين في الوزارتين ضمن فعالية احتفالية مشتركة.

كما رفعت مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين المنتشرة في مختلف مناطق الدولة علم الإمارات بحضور مديريها والموظفين والمتعاملين، كما تم رفع علم الإمارات على مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة ضمن برنامج احتفالي تضمن الأهازيج الوطنية المعبرة عن عن حب الوطن وقيادته.