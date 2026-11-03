جمعية الصحفيين الإماراتية: علم الإمارات منظومة القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة

دبي في 3 نوفمبر / وام / أكدت جمعية الصحفيين الإماراتية أن يوم العلم يمثل محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة الاتحاد المباركة، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، ويواصل مسيرتها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لترسخ راية الإمارات مكانتها رمزاً لوحدة المصير، وعنواناً للعزة والكرامة، وشاهداً على مسيرة وطن حول الطموحات إلى إنجازات، والتحديات إلى فرص لصناعة المستقبل.

وأضافت أن علم دولة الإمارات، بألوانه ودلالاته الوطنية، يتجاوز كونه راية ترفرف في سماء الوطن، ليجسد منظومة القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة، وفي مقدمتها الاتحاد والتلاحم والتسامح والتعايش، ويعبر عن هوية وطنية راسخة تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأشارت الجمعية إلى أن الاحتفاء بيوم العلم يمثل كذلك تجديداً للعهد والولاء للوطن وقيادته، وتأكيداً لمسؤولية الجميع في صون مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوطن يعتز بماضيه، ويثق بحاضره، ويصنع مستقبله.

وشددت جمعية الصحفيين الإماراتية على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية والصحفية في تعزيز الوعي الوطني، وترسيخ رمزية العلم في وجدان المجتمع، ونقل القيم الإماراتية الأصيلة إلى الأجيال الجديدة، وإبراز المنجزات الحضارية والتنموية للدولة، بما يعزز صورتها ومكانتها إقليمياً ودولياً.

وتقدمت جمعية الصحفيين الإماراتية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، بمناسبة يوم العلم، سائلةً الله أن يديم على الدولة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.