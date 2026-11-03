وزير الطاقة والبنية التحية: علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة وطموحات الوطن

دبي في 3 نوفمبر/ وام / قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: في يوم العلم، نحتفي براية تختصر قصة وطن توحد على قيم راسخة، ومضى بثقة نحو المستقبل، مستلهما حكمة الآباء المؤسسين ورؤية قيادتنا الرشيدة.

وأضاف معاليه: علم الإمارات رمز لوحدتنا وسيادتنا وهويتنا الوطنية، وشاهد على مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات كما يجسد طموحات شعب جعل من العمل والإخلاص والتكاتف طريقا للتقدم، ويلهمنا مواصلة الجهود وصون المكتسبات، والمضي في مسيرة تنموية تضع الإنسان ومستقبل الأجيال في مقدمة أولوياتها.

وقال معاليه: وفي هذه المناسبة، نجدد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والعزم على مواصلة العمل بروح الاتحاد، ليبقى علم الإمارات عاليا خفاقا، شاهدا على إنجازات وطن لا حدود لطموحاته.