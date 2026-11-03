تعاون بين "وزارة الطاقة" و"روتشستر دبي" لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة

دبي في 3 نوفمبر/ وام / وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تفاهم، مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، بهدف استكشاف فرص التعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، وبناء القدرات الوطنية، وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار في الوزارة.

ووقّع المذكرة عن الوزارة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وعن الجامعة سعادة الدكتور يوسف العساف، رئيس الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم التعاون بين الجانبين في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع البحث الأكاديمي والابتكار بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، إلى جانب استكشاف فرص تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات الذكية في الوزارة.

وتشمل مجالات التعاون إعداد دراسات تطبيقية مرتبطة باحتياجات قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتوفير فرص التدريب العملي للطلبة، وتمكينهم من التعامل مع تحديات واقعية وتوظيف معارفهم الأكاديمية في تطوير حلول لها، بما يدعم تنمية مهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية.

وتدعم المذكرة تعاون الوزارة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات عملها، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية.