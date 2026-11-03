ذياب بن زايد يستقبل أبطال الوحدة للجوجيتسو بعد التتويج الثالث توالياً

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / استقبل سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، بحضور سعادة علي سعيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة النادي، لاعبي فريق الوحدة للجوجيتسو والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية، وذلك بمناسبة تتويج الفريق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو للموسم الثالث على التوالي، في إنجاز يعكس تميز الفريق واستمرارية حضوره على منصات التتويج.

وأكد سموه أن ما تشهده الرياضة الإماراتية من تطور وما تحققه من إنجازات على مختلف المستويات يأتي ثمرةً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للقطاع الرياضي، وحرصها على توفير البيئة الملائمة لصقل قدرات الرياضيين وتنمية مواهبهم، وتهيئتهم لبلوغ أعلى المراتب، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها الرياضية.

وهنأ سموه اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وبارك لهم هذا الإنجاز، مشيداً بالجهود التي بذلها الفريق وروح الإصرار والعزيمة التي أظهرها طوال منافسات البطولة، وحثهم على مواصلة العمل الجاد ومضاعفة الجهود، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، ومواصلة حصد البطولات والإنجازات، بما يعزز المكانة الرياضية لنادي الوحدة ويرسخ حضوره المتميز في مختلف المنافسات المحلية والدولية.