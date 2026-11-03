وكيل وزارة المالية: يوم العلم مناسبة ملهمة لاستنهاض الطاقات وتعزيز الجهود الوطنية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يشكل الاحتفال بيوم العلم مناسبة ملهمة لاستنهاض الطاقات وتعزيز الجهود الوطنية في مختلف القطاعات والميادين، ويجسد هذا اليوم تلاحم أبناء الوطن واعتزازهم برمز سيادتهم، ويستعرض مسيرة متواصلة من التنمية الشاملة والريادة التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة وشكلت نموذجاً حضارياً فريداً في التطور والازدهار وهذه الراية المرفوعة تظل دائماً مناراً يقتدي به الجميع لمضاعفة العمل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.

وأضاف : تستلهم وزارة المالية من هذه المناسبة الوطنية دافعاً أساسياً لمواصلة الارتقاء بكفاءة المنظومة المالية، من خلال التركيز على تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والتخطيط الاستشرافي، بما يضمن دعم القطاعات التنموية كافة، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على استدامة الموارد، وترسيخ الجاهزية المالية لدعم التوجهات المستقبلية للدولة، وبناء نموذج اقتصادي مستدام يواكب تطلعات العقود القادمة.