رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب: الإمارات رسخت مكانتها بين الأمم عبر مسيرة تنموية قوامها العمل والتسامح

جنيف في 3 نوفمبر / وام / أكد الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب عضوا الأمم المتحدة، أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة يجسد معاني العزة والفخر والوحدة ويرمز إلى مسيرة وطن جعل من الإخلاص والوفاء والعمل والتسامح ركائز لمسيرته التنموية والحضارية.

وقال الدكتور أحمد نور، في كلمة بمناسبة يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، إن علم الإمارات ليس مجرد رمز وطني، بل عنوان للانتماء والولاء، وتجسيد لقيم راسخة تجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، وتعكس ما تحقق من إنجازات بفضل تلاحم القيادة والشعب.

وأضاف أن العلم يمثل مصدر إلهام للأجيال، ويجسد طموحات دولة رسخت مكانتها بين الأمم، مؤكدا أن رفعه يجدد العهد بمواصلة مسيرة البناء والازدهار، وصون مكتسبات الوطن وتعزيز مكانته، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".