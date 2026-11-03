"فرجان دبي" توزع 800 علم على الأحياء السكنية احتفاء بيوم العلم الإماراتي

دبي في 3 نوفمبر / وام / وزعت مؤسسة فرجان دبي 800 علم على أفراد المجتمع في تسعة أحياء سكنية، ضمن مبادرة "فرجاننا أحلى بأعلامنا" في عامها الثاني، التي نظمتها احتفاءً بيوم العلم الإماراتي على مدار ثلاثة أيام من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

وشملت المبادرة توزيع الأعلام في مناطق الخوانيج والبرشاء والورقاء وند الحمر وند الشبا وجميرا والعوير والقوز وحتا، بمشاركة 30 متطوعاً، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتجسيد روح العمل التطوعي وثقافة المسؤولية المجتمعية.

وأكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية لاستحضار مسيرة الاتحاد المظفرة وتجديد الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة، مشيرة إلى أن الاحتفاء يتجاوز المظاهر الاحتفالية ليعبر عن معاني الانتماء والولاء والتمسك بقيم الوحدة والتكاتف.

وأوضحت أن المبادرة تتيح الفرصة لسكان الفرجان للتعبير عن اعتزازهم براية دولة الإمارات وما تجسده من هوية وطنية أصيلة، مشيدة بمشاركة المتطوعين التي تعكس روح العطاء وحرص أبناء المجتمع على الإسهام الفاعل في إنجاح المناسبات الوطنية.