أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: يوم العلم يجمعنا على مشاعر الفخر والانتماء

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أن "يوم العلم" في دولة الإمارات يجمع المواطنين والمقيمين على مشاعر الفخر والانتماء، احتفاءً بوطن يحتضنهم، وبالقيم التي أرست دعائم الاتحاد وواكبت مسيرة تقدّمه وتجسّد هذه المناسبة اعتزاز الإماراتيين بوطنهم، وعمق ارتباط كل من وجد في الإمارات داراً له ، وخارج حدود الدولة، يظلّ علم الإمارات رمزاً لبلد يحظى باحترام العالم، لالتزامه الراسخ بقيم السلام والتسامح والتعاون.

وأضاف: في الأكاديمية، نرى في العلم مسؤوليةً نحملها كل يوم، فإعداد الكفاءات الدبلوماسية الوطنية هو إسهامنا في صون صورة الدولة ونقل رسالتها إلى العالم بثقةٍ وكفاءة، ونرفع علمنا اليوم بقلوبٍ ملؤها الولاء للقيادة الرشيدة، وعزيمةٍ متجددة على مواصلة العمل لخدمة وطنٍ يستحق منّا الأفضل دائماً.

من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، أن يوم العلم مناسبةٌ نلتفّ فيها جميعاً حول رايةٍ واحدة تختصر قصة وطنٍ صنع مكانته بالعمل والطموح والإيمان بالإنسان. ولعلّ أجمل ما في هذه اللحظة أن نرى أبناء الإمارات وبناتها يرفعون العلم وهم يدركون أن الانتماء ليس شعاراً يُرفع، بل التزامٌ يُترجَم إلى عطاءٍ وإنجاز.

وأضاف: في الأكاديمية، نعتزّ بأن طلبتنا وخرّيجينا هم سفراء هذا العلم في المستقبل، يحملون قيمه أينما كانوا، ويمثّلون الدولة بوعيٍ ومعرفةٍ واحترافية، ونؤكد في هذه المناسبة أن استثمارنا في الأجيال الدبلوماسية القادمة هو استثمارٌ في استدامة حضور الإمارات ومكانتها، لتبقى رايتها عاليةً خفّاقة في كل ميدان.