الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: علم الإمارات رمز سيادة وهوية يجمع القلوب على الولاء

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، إن الاحتفال بيوم العلم يجسد هويتنا الجامعة ورمز سيادتنا الخالد؛ حيث يمثّل علم دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من مجرّد رمزٍ سيادي أو ألوان ترفرف في السماء، فهو عهدٌ ووفاءٌ لكل شهيدٍ قدم روحه، ولقائدٍ رسم الطريق ولشعبٍ آمن بالاتحاد؛ وفي هذا اليوم، نقف جميعاً تحت راية واحدة تعبر عن فخرنا بانتمائنا لهذا الوطن المعطاء.

وأضاف الكتبي، بمناسبة يوم العلم، إن رفع العلم اليوم هو تجديدٌ للولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يواصل مسيرة الآباء المؤسسين، والتزامٌ بالمحافظة على المكتسبات الوطنية عبر حماية نسيجنا الاجتماعي؛ فالمواطنة الصالحة تبدأ من وعي الفرد بدوره في الحفاظ على سلامة وطنه، وهو ما نسعى لغرسه من خلال جهود وخدمات المركز الوطني للتأهيل.

واختتم قائلاً: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، وندعو الله أن يبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً وأن يحفظ وطننا من كل سوء، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.