المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء: يوم العلم يجدد الالتزام بوحدة الدولة وقوة اتحادها

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم العلم يجسد لحظة وطنية تتجاوز الاحتفاء إلى تجديد عهد راسخ بأن تبقى الإمارات موحدةً في إرادتها، معتزة بمكتسباتها، مستلهمة نهج الآباء المؤسسين الذين جعلوا من الاتحاد قوة، ومن العمل طريقًا للمجد.

وقالت في تصريح اليوم بهذه المناسبة، إن علم الإمارات شاهد على ما أنجزناه ورمز لطموحاتنا نحو المستقبل، وكلما رفرف عاليًا، تتجدد مسؤوليتنا بأن نرفع سقف الطموح، ونحول الولاء إلى عمل، والانتماء إلى أثر، والفخر إلى إنجاز يعزز مكانة الوطن.

وأشارت إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تستلهم من هذه المناسبة معنى الواجب الوطني في صون صحة المجتمع وتعزيز الأمن الدوائي، من خلال أطر تنظيمية متقدمة تضمن جودة وسلامة المنتجات الطبية، وتدعم الابتكار، وتعزز استدامة الإمدادات الدوائية بما يخدم صحة الإنسان وجودة حياته.

وأضافت الكعبي: في يوم العلم، نجدد عهدنا تجاه وطن منح أبناءه الثقة والفرص، بأن نمضي خلف قيادتنا الرشيدة بثقة لا تعرف التراجع نحو مستقبلٍ أكثر تقدمًا وازدهارًا، وبأن يكون عملنا جديرًا بما يمثله علمنا، حتى تبقى الإمارات دائمًا في المكانة التي تليق بعزم أبنائها.